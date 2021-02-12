Sperm örnekleri ele verdi

Rusya’da 4 kadına tecavüz eden Alexander Satlaev’in Girne’de 17 yaşındaki kıza da cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre; olay 2019 yılının Ağustos ayında meydana geldi. Alexander Satlaev, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında bir apartmana giren 17 yaşındaki kıza arkadan yaklaşıp, bayılttı. Daha sonra baygın bir şekilde tecavüz etti. Kız apartman sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O dönem başlatılan soruşturmada kızın üzerinden sperm örnekleri alındı.

Bu olaydan sonra Alexander Satlaev, 2019 yılı Ekim ayında soygun suçundan yakalandı. Yapılan soruşturmada Rusya’da kadınları bayıltıp, tecavüz eden Alexander Satlaev’in 17 yaşındaki kıza karşı işlenen cinsel saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği düşünüldü. Bunun üzerine Alexander Satlaev’den sperm örnekleri alındı. Türkiye’ye gönderilen sperm örneklerinin 3 ay önce polisin eline ulaştığı öğrenildi. Sperm örneklerinin Alexander Satlaev’e ait olduğu tespit edildi. Alexander Satlaev hakkında yürütülen davaya soygun suçunun yanı sıra tecavüz suçlaması da eklendi.