Teminatla serbest kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda kendisine ait iki araçta toplam 110 gram uyuşturucu bulunan Mohammad Salah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünce alınan bilgide Mohammad Salah'ın tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı öğrenildiğini söyledi.

Polis, Mohammad Salah'ın aynı gün kullanımında bulunan JK 026 plaklar aracı ile tespit edilip, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada; şoför kapısı içindeki boşlukta sigara paketi içerisinde, vites kısmında, yolcu koltuğunun altında bulunan gizli çekmecede paketler içerisinde toplam 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile paketleme işleminde kullanılan ağzı çıtçıtlı naylonlar da bulduklarını açıkladı.

Polis, akşam saatlerinde de zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti. Polis, zanlının ikametgahının ön kısmında bulunan ve ona ait olduğu tespit edilen HS 961 plakalı Opel marka salon araç içerisinde yapılan aramada ise 100 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis zanlının uyuşturucu maddeleri 3 Şubat 2021 tarihinde Hamitköy'de aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile saklı olduğu yerden aldığı itirafında bulunduğunu aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçunu itiraf ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kişinin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.