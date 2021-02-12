‘Hemen pencereyi kapadım’

Ömer KADİROĞLU

Rusya’da seri tecavüzden hükümlü Alexander Satlaev’in 72 saat süren firarı vatandaşı da tedirgin etti. Girne’de yaşayan Damla Sandallı isimli vatandaş dün Alexander Satlaev ile karşılaştı. Büyük bir panik yaşayan Sandallı, Satlaev ile göz göze geldiğini ifade ederek, “Onu görünce çok korktum” dedi.

Diyalog’a konuşan Damla Sandallı şunları ifade etti. “Evimin penceresini kapatmak istediğim sırada kendisi ile göz göze geldim. Çok hızlı bir şekilde kaçtı ve evimin karşısındaki terk edilmiş evin bahçesine atlayarak gözden kayboldu. Hemen arkasından da özel harekât ekipleri geldi ve demek ki onlardan kaçıyordu. Onu görünce çok korktum.”

