Güvenlik kuvvetleri gururumuz

Ömer KADİROĞLU

Rusya’da seri tecavüzden hükümlü olan ve kendi ülkesinden kaçarak Kuzey Kıbrıs’a geldikten sonra Girne’de hırsızlık suçu işleyen polis müfettişi Alexander Satlaev, güvenlik güçlerimizin 3 günlük yoğun gayretleri sonucunda dün ele geçirildi. Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat günü saat 18.00’de firar eden Alexander Satlaev, dün saat 18.00’de yakalandı.

Firardan 72 saat sonra Girne’ye bağlı Doğanköy’de yakalanan Satlaev önce sağlık kontrolünden geçirildi. KKTC polisi ve askeri güçlerin birlikte gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda Satlaev’in yakalanması büyük bir memnuniyet yarattı. Vatandaşlar “Güvenlik kuvvetleri gururumuzdur” diyerek, operasyona katılanları alkışladı.

72 saat kaçtı

Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat saat 18.00 sıralarında firar eden Alexander Satlaev’in kaçışı dün sonlandı. Firari dün saat 18.00 sıralarında Doğanköy’de Aydın Tepe Sokak’taki boş bir villada yakalandı.

Polis ve Özel Harekat’ın ortak operasyonuyla yakalanan Satlaev, önce Girne Polis Müdürlüğü’ne, daha sonra sağlık kontrolü ve PCR testi için Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü. Firari Girne Polis Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra Merkezi Cezaevine teslim edildi. Firarının PCR test sonucu çıkıncaya kadar izole tutulacağı belirtildi.

Vatandaş rahat nefes aldı

Rusya’da seri tecavüzden hükümlü olan firarinin kimseye zarar vermeden yakalanması herkese rahat nefes aldırttı.

Gece gündüz, dağ bayır demen firariyi arayan polis ekiplerinin başarısı da herkes tarafından takdir edildi. Ancak firarinin 72 saatlik kaçışı güvenlik güçlerine zorlu anlar yaşattı.

Satlaev’in firardan sonra gittiği yerler ve yakalanıncaya kadar yapılan operasyonlar şu şekilde gerçekleşti;

Firarın 1. günü

Rögara saklanıp, yemek arabasının gelmesini bekleyen ve kapı açılır açılmaz firar eden Alexander Satlaev’in ilk durağı Dikmen oldu.

Çevre iş yerlerinin güvenlik kamerasına takılan Alexander Satlaev’in evlerin arasında gezindiği görüntülere yansıdı.

Polis ekipleri, 9 Şubat’ta Dikmen, Boğaz ve Ciklos’ta saatlerce süren aramalar gerçekleştirildi. Aramalara askeri helikopter de havadan destek verdi. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada firarinin ayağına sardığı bez, su içtiği şişe bulundu.

Firarın 2. günü

Dikmen, Boğaz ve Ciklos’ta yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine 10 Şubat günü daha güneş doğmadan Lapta’da arama çalışmaları başlattı. Çevik Kuvvet, polisin yaptığı aramalara gardiyanlar da eşlik etti. Lapta’da düzenlenen operasyonda eğitimli köpek ve drone de kullanıldı. Ancak Lapta bölgesinde yapılan aramalar da sonuçsuz kaldı.

Firarın 3. günü

Polis ekipleri, dün aramalarına Girne bölgesinde devam etti. Firariyi yakalamak için asker, polis, özel harekât ve sivil vatandaşlar adeta seferber oldu. Zeytinlik bölgesinde yoğunlaşan arama çalışmalarında yine eğitimli köpek kullanıldı. Polis, terk edilmiş binaları, ovaları didik didik aradı.

Boş villada yakalandı

Polis ve özel hareket, aldıkları bir ihbar üzerine Girne’ye bağlı Doğanköy’e gitti.

Aydın Tepe Sokak’ta boş bir evde gizlendiği tespit edilen Alexander Satlaev, saat 18.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Satlaev, önce Girne Polis Müdürlüğü’ne, daha sonra PCR testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Firarinin test sonucu çıkıncaya kadar izole tutulacağı belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor

Merkezi Cezaevi’nde basit bir yöntemle kaçan Alexander Satlaev’in firarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis, Alexander Satlaev’e yardım eden şahıs veya şahıslar olabileceği üzerinde duruyor. Tüm detayların firarinin sorgulamasının ardından netleşeceği belirtiliyor.