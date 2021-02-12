‘Tarlada buldum’

Suna ERDEN

İhbar üzerine yapılan aramada garajdaki kamyonunun kasasında kaçak süt tozu ile süt proteini bulunan Hüseyin Gürşan gözaltına alındı.

Hakkında, ‘gümrüksüz mal tasarrufu’ suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ifadesinde aracının kasasında ele geçirilen ürünleri, Dereliköy'deki tarlasının yanında dizili olarak bulduğunu söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda ithali yasak süt tozu bulunduğu bilgisinin alındığını belirtti. Polis, aynı gün Dereliköy'de yaşayan zanlının evinde arama yapıldığını; garaj içerisinde park edilmiş halde duran kamyonetin kasasında 25 kilo süt tozu ile 20 kilo süt proteini tespit edildiğini dile getirdi. Polis, gözaltına alınan zanlının ürünleri 8 Şubat 2021 tarihinde Dereliköy'deki tarlasının yanında dizili olarak bulduğunu öne sürdüğünü itiraf etti. Polis, zanlının ifadesinin devamında bulduğu ürünleri aracına yükleyip evine getirerek streç filmle sarıp, paketleyerek aracın kasasına yerleştirdiğini iddia ettiğini anlattı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan ürünlerin ve aracın emare alındığını bildirdi.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını, ürünlerin nereden geldiğinin ve değerlerinin araştırılacağını kaydeden polis, bir gün süreyle tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.