Gerilim tırmanıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili açıklamasına yanıt verdi. Aksoy, "ABD'nin açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.

Ankara ile Washington arasında Osman Kavala gerilimi tırmanıyor…

ABD, 3 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrıda bulunduktan sonra dün Ankara’dan jet bir yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı önceki gece yapılan açıklamada, “Kavala aleyhindeki aldatıcı suçlamalar, tutukluluk halinin devamı ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi gibi kararın geciktirilmesine yol açan unsurlar hukukun üstünlüğü ve demokrasi ile bağdaşmıyor” ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Ankara’dan yanıt geldi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptı.

Aksoy, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez” dedi.

Aksoy, “Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Kavala’nın 2013 yılında Gezi Parkı protestolarıyla ilgili suçlamalardan geçen yıl beraat etmiş ancak 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlamalarla yeniden tutuklanmıştı. İlerleyen dönemde temyiz mahkemesi Gezi davasındaki beraat kararını da bozmuştu.

Mahkeme Kavala’nın tahliye talebini reddetmiş ve iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.