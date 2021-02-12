Güneyde vahşet

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Ergates” bölgesinde dün sabah bir adam karısını ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Halepianes bölgesindeki terk edilmiş bir binada polis tarafından yakalandı.

Rum haber kaynakları, saat 06.30 civarında, bir adamın karısını ve 20 yaşındaki oğlunu bıçaklayıp öldürerek kayıplara karıştığını duyurdu.

Çiftin evde bulunan genç yaştaki diğer çocuğunun da olay sonucunda yaralandığını bildiren Rum haber kaynakları, Rum polisinin zanlının tespit edilmesi için araştırma başlattığını ifade etti.

Zanlının tespit edilmesiyle ilgili çalışmalara havadan helikopterle katkıda bulunulduğu da belirtildi.

Yapılan aramalar sonucu zanlının “Halepianes” bölgesindeki terk edilmiş bir binada polis tarafından yakalandığını duyurdu.

Zanlının tasarrufunda iki bıçak bulunduğu belirtildi.

Bu arada cinayete kurban gidenlerin isimleri açıklandı. Ölenlerin 52 yaşındaki Androula Avramidou ve 20 yaşındaki Stelios Avramidou olduğu belirtildi.