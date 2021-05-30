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2 oda kül oldu

Tencerenin aşırı ısınması sonucu çıkan alevler, Lord ailesinin evinde yangın çıkardı 

2 oda kül oldu
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, dün sabah saatlerinde bir evin mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sonucu mutfak ile banyo odaları tamamen yanarken, diğer odalardaki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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Polisten alınan bilgiye göre; dün sabah 08.30 sıralarında, Akdoğan'da sakin Şerife Lord, ikametgahının mutfağında yanmakta olan ocak üzerindeki tencerenin sıcak olması nedeniyle, tencere saplarını peçete ile tuttuğu sırada, peçetenin alevlenmesi neticesinde yangın meydana geldi
 Yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Vadili Belediyesine ait su tankeri ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgahın mutfak, banyo- tuvalet kısmı tamamen diğer odalardaki eşyalar ise kısmen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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