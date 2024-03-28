2 Rumun aracında silah ve mermi bulundu 

Suna ERDEN

Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Kıbrıslı Rum Antonis Artemi ve Spyros Spyrou’nun kullanımlarındaki araçta yapılan aramada 2 adet tabanca, şarjörler ve 9 adet mermi ele geçti. İhbar üzerine Metehan Sosyal Konutları park yerinde zanlıların aracını kontrol eden polis,

Silahlara ve mermilere el koydu.

Polisin sorgulaması sırasında silahları kime getirdiklerini söylemeyen zanlılar, dün sıkı koruma altında mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlılardan birinin makinist, diğerinin şoför olduğunu belirterek, tabancaların balitstik incelemeye gönderildiğini söyledi.

Bir silah gizli bölmede bulundu

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 26 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında KST 244 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine Metehan Sosyal Konutlar park yerine giden zanlıların aracında sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğunun çanta içerisinde 9 adet 7.65 mm mermi, bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka tabanca, yine aracın arka koltuğunun arasında bulunan gizli bölmede bir adet 9 mm çapında tabanca tespit edilerek emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, emare alınan tabancalar ve mermiler üzerinde balistik inceleme yapılması ve başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gerektiğini ifade etti. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.