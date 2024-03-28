Gençlik nereye

Lefkoşa’da 19 yaşındaki Baver Sertkaya ile 20 yaşındaki Mehmet Deniz Kayhan’ın aracında yapılan aramada 13 paket halinde 6 gram uyuşturucu, 2 çakı, 2 bıçak, beyzbol sopası ve mınçıka bulundu.

Tutuklanan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada detayları aktaran polis, 26 Mart 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında Sht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde tespit edilen zanlıların aracında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, FZ 583 plakalı araçta yapılan aramada 13 ayrı paket içerisinde 6 gram hintkeneviri, 49 santim uzunluğunda beyzbol sopası, 60 santim uzunluğunda bir adet mımçıka, 22 santim uzunluğunda 2 adet bıçak ve 15 santim uzunluğunda çakı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, Kayhan'ın cebinde ise 18 santim uzunluğunda bir adet çakı ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Baver Sertkaya'nın evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını kaydetti. Mehmet Deniz Kayhan'ın daimi ikametgâhı olmadığından arama yapılamadığını kaydeden polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucunun Devlet Kimya Laboratuvarına analize gönderileceğini ifade etti. Polis, uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu naylon poşetlerin üzerinde parmak izi olup olmadığının tespiti için PGM-Foto Parmak İzi İnceleme Şubesine ve zanlılara ait cep telefonları incelenmek maksadıyla PGM-Data İnceleme Şubesine gönderileceğini kaydetti. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi kimden ve ne şekilde temin ettiklerinin araştırılacağını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.