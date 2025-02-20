2 saatlik bilanço

Lefkoşa ve İskele’de önceki gece 22.00-24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde bir araçta yarım gram uyuşturucu bulunurken, 4 kişi tutuklandı. Ülkede kaçak yaşam süren 2 kişi tespit edildi. Trafik suçu işleyen 570 sürücüye de ceza yazıldı.

Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişiyi tutuklayan polis; ayrıca, bir araçta yapılan aramada, tasarruflarında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilen dört kişiyi de tutukladı.

Bin 459 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde, 118’i yasal hız sınırı üzerinde, 54’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü susturucusuz egzozlu, biri sigortasız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, biri elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 134’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 369 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edildi.

İskele'de 201 sürücü trafik cezası aldı

İskele’deki denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde bin 255 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 95’i yasal hız sınırı üzerinde, 19’u seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı emniyet kemeri takmadan, 6’sı alkollü içki tesiri altında, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 58’i diğer trafik suçlardan rapor edildi. Sürücülerin 14 ise sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan ceza aldı.

Toplam 201 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 28 araç trafikten men edildi.