Esas suçlular yurt dışında

Suna ERDEN

Sahte ön izin ve vatandaşlık evrakları hazırlayan çeteden bin 200 dolara belge alarak, Türkmenistanlı Gülhumar Kylycheva’a gönderen ve ülkeye giriş yapmasını sağlayan Rahim Bazimavic ile Didar Serdarov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa’da yaşayan ancak olay patlak vermeden önce yurt dışına kaçan Türkmenistanlı ‘İhtiyar’ isimli şahsın elebaşı olduğu çeteyle ilgili soruşturma devam ederken, iki zanlı teminatla serbest bırakıldı. İki zanlının çetenin üyesi olmadığı, sadece para vererek sahte çalışma ön izni temin ettikleri belirtildi.

Olayla ilgili önceki gün tutuklanan Cemre Nur Doğan, Türkiye’deki abisi Şükrü Doğan ve İhtiyar’ın ortak hareket ettikleri öğrenilirken, dünkü duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, Rahim Bazimavic ile Didar Serdarov’un 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Gazimağusa'da sakin İhtiyar isimli Türkmenistanlı şahıstan bin 200 ABD Doları karşılığında KKTC Çalışma Bakanlığına ait olan sahte resmi ön izin belgesini aldıklarını ve Türkmenistan'da olan Kylycheva'ya İmo isimli internet uygulamasından gönderdiklerini söyledi.

Polis, Kylycheva'nın sahte belgeyi 7 Şubat 2025 tarihinde Ercan Havaalanında muhaceret memuruna verip, tedavüle sürerek, KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı. Polis, , Kylycheva, Rahim Bazimavic ile Didar Serdarov’un tutuklandığını, soruşturmanın ardından, Kylycheva’nın cezaevine gönderildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde birçok ifade alındığını, suçla bağlantılı biri Türkiye’de biri Gazimağusa’da iki kişi tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Türkiye’de bulunan Şükrü Doğan isimli şahısla bağlantılı Gazimağusa’da tutuklanan Cemre Nur Doğan’ın sahte evrak düzenleyerek Türkmenistanlı şahıslardan para aldığını belirlendiğini de ifade etti.

Polis memuru, mahkeme huzurundaki zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti. Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, Rahim Bazimavic’in 45 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlı Didar Serdarov’un 65 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

