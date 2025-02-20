Meriç'te Hurmalı Sokak’taki toplam beş odadan oluşan kullanılmayan kerpiç evde yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15.20 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangına, Polis İtfaiye ve Ercan Meydan İtfaiyesi ekipleri ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi'ne ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonucu ev içerisindeki ikinci el kullanılmayan ev eşyaları ile evin mertekleri yandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Soruşturma başlatıldı
Meriç köyünde kullanılmayan tarihi kerpiç evde yangın çıktı
Meriç'te Hurmalı Sokak’taki toplam beş odadan oluşan kullanılmayan kerpiç evde yangın çıktı.
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YORUMLAR
Şeytanlar yaktı! Daaaa, Memleket şeytan dolu! Kim bulacak! Meteganda da dere yatağı yakıldı. Yakanı ihbar bile ertik. Ama dingonun ahirı ya... bur bok olmadı. Dingonun Ahırı işte...