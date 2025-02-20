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Soruşturma başlatıldı

Meriç köyünde kullanılmayan tarihi kerpiç evde yangın çıktı

Soruşturma başlatıldı
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Meriç'te Hurmalı Sokak’taki toplam beş odadan oluşan kullanılmayan kerpiç evde  yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15.20 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangına, Polis İtfaiye ve Ercan Meydan İtfaiyesi ekipleri ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi'ne ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonucu ev içerisindeki ikinci el kullanılmayan ev eşyaları ile evin mertekleri yandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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Doğru Söz
Doğru Söz - 8 dakika Önce

Şeytanlar yaktı! Daaaa, Memleket şeytan dolu! Kim bulacak! Meteganda da dere yatağı yakıldı. Yakanı ihbar bile ertik. Ama dingonun ahirı ya... bur bok olmadı. Dingonun Ahırı işte...

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