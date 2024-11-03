Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatına alındı.

YDÜ Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde yinelenen tetkikler neticesinde kararlaştırılan ameliyatı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrah Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan gerçekleştiriyor. Operasyon ekibinde, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Gülay Eren ile Genel Cerrah Doç. Dr. Ali Özant da yer aldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve YDÜ Hastanesi Başkehimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ortak basın toplantısı düzenleyerek Başbakan Ünal Üstel’in safra kesesi ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

Ameliyatı yapan ekibin başı olan Genel Cerrah Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan sabahki kontrolünde şikayetlerinin gerilemediği, aksine ilerlediği görülen Başbakan Üstel’in ameliyatının lapaskopik yöntemle yapıldığını ve bir saat sürdüğünü bildirdi.

Balkan, herhangi bir komplikasyon gelişmediğini ve Üstel'in ameliyat sonrası istirahate alındığını söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yaptığı konuşmada, Başbakan’ın şiddetli karın ağrısı, kusma gibi şikayetlerle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne müracaat ettiğini ve yapılan tetkiklerde gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı tespitiyle YDÜ Hastanesi’ne sevkinin yapıldığını anımsattı.

YDÜ Hastanesi’nde ilaçla yapılan tedavinin netice vermemesinin ardından dün erken zamanda safra kesesinin alınması gerektiği kararı üretildiği ve Başbakan’ın ameliyata alındığını aktaran Bakan Dinçyürek, “Ameliyat başarılı geçti. Bizim için önemli olan ameliyatın başarılı ve Başbakanımızın sağlık durumunun şu an için çok iyi noktada olmasıdır.” dedi.

Dinçyürek, iyileşme sürecini takip edeceklerini belirterek, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin de sorunsuz devam etmesi ve Başbakan’ı en erken zamanda aralarında görmeleri temennisinde bulundu.

Dinçyürek, ameliyatta emeği geçen tüm doktor ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

YDÜ Hastanesine sevk edildi

Yaşadığı mide rahatsızlığı şikayetiyle önceki sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Başbakan Üstel, gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı nedeniyle öğle saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Başbakan Üstel’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapmış, Üstel’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan gastroenteroloji muayenesi sonucunda yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında, rahatsızlığı açıklayacak bir durum saptanmadığı, koroner anjiyosunun da normal çıktığı vurgulanmıştı.

Prof. Dr. Balkan, “Hastanemizde Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez tarafından gerçekleştirilen hepatobiliyer ultrason sonrasında, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştır” açıklamasında bulunmuştu.



