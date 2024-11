Eğitime katkı sağlayacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Uluslararası Rotary Vakfı'nın Küresel Bağış Projesi kapsamında Karpaz Meslek Lisesi'nde kurulan dil laboratuvarının açılış törenine katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, proje, Girne Liman Rotary Kulübü ile proje ortağı İstanbul Barbaros Metropolitan Rotary Kulübü iş birliğinde hayata geçirildi.

Açılış törenine, Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Uluslararası Rotary Vakfı yetkilileri ve üyeleri, öğretmenler ve diğer davetliler katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğu törende yaptığı konuşmada, Karpaz Meslek Lisesi’nin kendisi için çok özel bir okul olduğunu belirterek, Karpaz Meslek Lisesi’ne ve eğitime katkı koyan Rotary Vakfı’nın üyelerine teşekkür etti.

Görev süresi boyunca eğitime destek amacıyla birçok kampanyayı hayata geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bu kampanyalara halkın ve kulüplerin gösterdiği duyarlılıktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çavuşoğlu, toplumun her kesiminden alınan desteğin önemine dikkat çekti ve eğitime yapılan katkının geleceğe yatırım anlamı taşıdığını vurguladı.

Rotary kulüplerinin eğitimi siyaset üstü bir konumda tutarak eğitime ve insanlığa önemli katkılar sağladığını ifade eden Çavuşoğlu, eğitime her zaman siyaset üstü bir perspektifle yaklaşılması gerektiğini her platformda vurguladığını ve hayata geçirilen projenin küresel bağışçılar tarafından desteklenmesinin de bu bakış açısının bir yansıması olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, dil laboratuvarının bölgedeki çocukların ve halkın dil gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayata geçmesinde emeği olan başta Osman Özalp olmak üzere tüm kulüp üyelerine teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Karpaz Meslek Lisesi'nde kurulan dil laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi ve laboratuvar hakkında yetkililerden bilgi aldı.