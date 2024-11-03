Ciddi bir sorun

Suna ERDEN

Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde tüm ilçelerde sürücülerin araçlarında uyuşturucu ele geçirildi.

Her bölgede bir veya 2 sürücünün aracında madde bulunması, trafikte uyuşturucunun da alkol kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Yol Güvenliği Yasası’nda yapılan güncellemeyle uyuşturucu testi yapılmasına olanak sağlandı ancak gerekli cihazlar veya kitler alınmadığı için uygulama hayata geçirilemiyor.

Komşu ülke Güney Kıbrıs’ta 2018’de uygulamaya konan narko-test sayesinde uyuşturucu etkisi altında araç kullananlar tespit edilebilirken, Kuzey Kıbrıs’ta bu imkan bulunmuyor, isteyen istediği gibi trafikte uyuşturucu kullanabiliyor, araç sürüyor.

Diyalog’a konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, uyuşturucu testinin günümüzde elzem haline geldiğini ifade etti. Avcı, uyuşturucu testi uygulamasının sürücüler için caydırıcı olacağını da belirtti.

Girne, İskele, Güzelyurt, Lefkoşa…

Polisin geçtiğimiz cumartesi gecesi gerçekleştirdiği denetimlerde dört ilçede sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan şahıslar uyuşturucuyla yakalandı.

Girne’de şüpheli olarak görülen Ü.E.Ş. (E-39) ve İ.Ç.’nin (E-25) bulunduğu araçta yapılan aramada, 84 gram hintkeneviri tespit edilerek, emare olarak alındı.

Güzelyurt’ta kullanımındaki araç ile seyir halinde olan araç sürücüsü A.H. (E-33) durdurulup, yapılan aramada, bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu.

Araçta yolcu olarak bulunan H.T.’nin (E-32) tasarrufunda ise içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olan sigara izmariti tespit edilerek emare olarak alındı.

İskele’de kontrol maksatlı durdurulan K.Y.’nin (E-33) kullanımındaki ve J.G.A.’nın (E-22) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ile içerisinde hintkeneviri olan öğütücü ve cam pipo tespit edildi.

Lefkoşa’da yine kontrol maksatlı durdurulan E.K.’nin (E-38) kullanımındaki ve Ö.E. (E-49) ile B.K.’nin (E-28) yolcu olarak bulundukları araçta yapılan aramada, 7 gram ağırlığında metamfetamin türü ile bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Hamitköy’de ise şüpheli olarak görülen araç sürücüsü E.B. (E-27) durdurulup, üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Uyuşturucu testi şart oldu

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, uyuşturucu testinin günümüzde elzem haline geldiğini belirtti.

Uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaştığına değinen Avcı, trafikte sadece fiziki delil varsa uyuşturucu tespit edilebildiğini söyledi. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücünün tespiti için narko-test yapılması gerektiğini ifade eden Avcı, basit kitler sayesinde bunun rahatlıkla yapılabileceğini ifade etti.

Şüpheli görülen ancak aracında herhangi bir madde bulunmayan sürücüye test yapılması halinde suçun ortaya çıkar ilebileceğini kaydeden Avcı,” Kitler aracılığıyla şüpheli görülen sürücünün ağzından swap örneği alınacak. 10 dakikada test sonucu çıkacak. Eğer sürücüler trafikte uyuşturucu testi yapılığını bilirse bu onlar için caydırıcı olacak” dedi.

Hafta sonu 10 sürücünün uyuşturucuyla tutuklanmasına değinen Avcı, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu sürücüler tutuklandı, bir süre poliste kaldıktan sonra teminatla serbest kalacak ve araç kullanmaya devam edecek.

Oysaki gelişmiş ülkelerde trafikte uyuşturucuyla yakalanan şahsın ehliyetine tedavi olduğunu ıspatlayana kadar el konulur. Çünkü o sürücü serbest kalır kalmaz aynı suçu işlemeye devam edecek.”

Mehmet Avcı, uyuşturucu testi yapılmasına olanak sağlayan yasanın 5 yıl rafta bekletildikten sonra 2 yıl önce meclisten geçtiğini ancak henüz narko-test kitlerinin alınmadığını dile getirdi.

10 ayda 41 can

Avcı, 2024 yılı Ocak-Ekim aylar arasında 41 kişinin kazalar sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti ve hem kazaların hem alkollü sürüşlerin hem de uyuşturucu etkisi altında araç kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.



