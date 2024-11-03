Eylem planı hazırlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KKTC ile Türkiye arasındaki mali işbirliği protokolü çerçevesinde 4 ana başlık ve 21 yan başlıktan oluşan bir eylem planına ilişkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gardiyanoğlu, Türkiye haricindeki Türk devletleriyle sosyal güvenlik anlaşmalarının bulunmamasının KKTC'de çalışan yabancı vatandaşları kendi ülkelerinde mağdur ettiğini belirterek, "Büyük ihtimalle önümüzdeki aylar içerisinde ilgili Türk devletleriyle bizim Sosyal Sigortalar kurumumuz, kurumsal anlaşmalar yapacaktır." dedi.

Gardiyanoğlu, Türk devletlerinde çalışma hayatına ilişkin toplantılara katılmak üzere geldiği Ankara'da, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu, "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı" çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek toplantıya katılan ülkelerin çalışma bakanlarıyla vatandaşlara daha iyi bir çalışma hayatı sunmak adına neler yapabileceklerini görüştüklerini söyledi.

Coğrafi bakımından uzak olmalarına rağmen Türk devletlerinin din, dil ve kültür konusunda ortak paydada buluştuğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, benzer çalışmalar yürüttüklerini ve daha sık işbirliği yapma kararı aldıklarını paylaştı.

Gardiyanoğlu, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yıl içerisinde toplantılar yaptıklarını anlatarak kendilerine bu fırsatı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Türkiye ve Azerbaycan'dan yetkililerle görüşmeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini paylaşan Gardiyanoğlu, KKTC ile Türkiye arasındaki mali işbirliği protokolü çerçevesinde 4 ana başlık ve 21 yan başlıktan oluşan bir eylem planına ilişkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bakan Gardiyanoğlu, halihazırda entegre olan sistemin daha iyi hale getirilmesi üzerine planlarının bulunduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, KKTC'de çalışan bir Türk vatandaşının Türkiye'de bir sağlık sorunu yaşaması durumunda yerinde tedavi olabilmesi için gerekli imkanların bulunduğuna dikkati çekerek bu gibi konuların geliştirilmesini ele aldıklarını dile getirdi.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ve heyetiyle de görüştüklerini aktaran Gardiyanoğlu, iki ülkedeki ve dünyadaki sosyal hizmetlerin işleyişi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, yaklaşık 300 Azerbaycan vatandaşının KKTC'de sosyal güvence altında çalıştığını fakat bu kişilerin devletler arasında bir anlaşma olmaması sebebiyle kendi ülkelerinde sosyal haklarından yararlanamayacağının altını çizerek iki devletin sigorta kurumlarının genel müdürlerinin bu konuda görüşeceğini söyledi. Gardiyanoğlu, Azerbaycan vatandaşlarının bu konuda mağduriyet yaşamaması için günü geldiğinde gerekli iyileştirmeleri yapacakları konusunda muhatabıyla prensipte anlaştıklarını sözlerine ekledi.

