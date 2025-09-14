2 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde önceki gece trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında, bazı sürücülerin hız kurallarına uymadığı, emniyet kemeri takmadığı ve dikkatsiz araç kullandığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde 2 bin 8 sürücü kontrol edildi.

Polis ekipleri, denetimler sonucu 272 sürücü hakkında yasal işlem başlatırken, 2 kişiyi tutukladı ve 54 aracı trafikten men etti. Polis denetimler sonucu rapor edilen suçları açıklarken, sürat yine listenin en başında yer aldı. Sürat suçunu seyrüsefersiz araç kullanma takip etti.

Rapor edilen trafik suçları

Yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak: 87

Seyrüsefer-ruhsatsız araç kullanmak: 21

Cam filmli araç kullanmak: 16

Muayenesiz araç kullanmak: 12

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 7

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 5

Trafik ışıklarına uymamak: 4

Susturucusuz egzoz araç kullanmak: 4

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak: 3

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 1

Sigortasız araç kullanmak: 1

İşletme izinsiz araç kullanmak: 1

Diğer trafik suçları: 102.