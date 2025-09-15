Demokrat Parti’nin (DP) 13’üncü Olağan Kurultayı’na katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim’de yapılacak seçime dair önemli mesajlar verdi. Tatar, bu seçimin yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil; tüm Doğu Akdeniz açısından da tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı. Tatar, “19 Ekim akşamı dünyadaki manşetlerde ‘Kıbrıs Türk halkı egemenliğini kazandı’ ifadeleri yer alacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine vurgu yaparak, “Artık federasyon defteri kapanmıştır. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz temelinde iki devlet siyaseti dünya kamuoyunun önünde açık bir şekilde ortaya konmuştur” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Fazıl Küçük’ten devraldığı bağımsızlık mücadelesini hatırlatan Tatar, “Onların verdiği mücadeleyle bugün Doğu Akdeniz’de bir devletimiz, cumhuriyetimiz ve özgürce varlığını sürdüren bir halkımız vardır. Denktaş’ın vasiyeti bizler için yol haritasıdır” ifadelerini kullandı.

“Federasyon süreci tüketildi”

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmelerinin tükendiğini belirterek, “Artık yeni bir sayfa açılmıştır. Egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüz ve iki devlet siyaseti, anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle dünyaya mal edilmiştir. Bizler bu siyaseti kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“19 Ekim seçimleri fevkalade önemli”

Tatar, Kıbrıs’ta güvenliğin ancak Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığıyla sağlanabileceğini belirterek, “Bizler, federasyon masallarını geride bıraktık. Halkımızın güvenliği, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin bu adadaki varlığıyla mümkündür” şeklinde konuştu.

"Denktaş’ın mirasına sahip çıkıyoruz”

Konuşmasında babası Rüstem Tatar’ın da yıllarca Rauf Denktaş’ın yanında görev yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben Denktaş’ın yolunda yürüyen bir siyasetçiyim. İki devletli çözümü savunmak, Kıbrıs Türk halkının onurunu ve egemenliğini korumaktır” ifadelerini kullandı.

Tatar, Demokrat Parti’ye ve tüm destek veren partilere teşekkür ederek, “Son beş yıldır hükümetlerde istikrarla yürüttüğümüz iş birliği, dış politikada izlediğimiz çizginin başarısında önemli rol oynamıştır. Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını, “Kıbrıs Türk halkı geleceğe umutla bakıyor. Bizler egemen bir halk olarak, cumhuriyetimizle, anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” sözleriyle tamamladı.

Türk Dünyası Gençlik Günleri etkinliğine katıldı

Tatar; Dünya Türk Gençleri Birliği (DTGB) tarafından düzenlenen 20. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen programa, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel ve Türk dünyasının çeşitli coğrafyasından çok sayıda delege ve misafir katıldı.

Kurultaya katılan dünyanın 35 farklı bölgesinden gelen gençler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Tatar'a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti.

Konuşmasında Kıbrıs Türkü’nün, Türk Milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, aynı kültürü ve maneviyatı paylaşmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

