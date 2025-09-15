‘Gerekli adımlar atılacak’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lapta bölge-sindeki turizm paydaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlatan Erhürman, turizm sektöründe yıllardır aynı sorunların konuşul-duğunu ancak çözüm üretilmediğini söyledi. Ülkenin en pahalı destinasyonlardan biri haline geldiğini belirten Erhürman, “Yerli turistimiz bile güneye kaymaya başladı. Turist hem direkt sefer bulamayacak hem daha pahalı bir ülkeye gelecek, hem daha pahalı bilet bulacak hem de tanıtım yapılmayacak. Euro 48 TL iken nasıl oldu da güney, 3,5 yılda bizden daha ucuz hale geldi?” dedi.

Erhürman, turizmin planlı ve sürdürülebilir biçimde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bizim istik-rarlı bir şekilde toplanacak ve gerçekten turizmcilerden oluşacak bir yapıyla bu işi programlamamız gerekiyor. Bu planlamanın da takipçisi olmamız lazım. Ben kendi adıma, bu işe ilişkin aktif bir meka-nizmanın devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Geçiş noktaları eziyete dönüştü”

Son beş yılda yeni bir geçiş noktasının açılmadığını, mevcut geçiş noktalarının ise eziyete dönüştüğünü belirten Erhürman, “Bu halkın, çocuklarının, gençlerinin, sporcularının, iş, kültür, sanat ve bilim insan-larının dünyayla buluşması için gece gündüz çalışacağız” dedi.

“Diplomasi her düzeyde yürütülecek”

Diplomasinin yalnızca Cumhurbaşkanı veya resmi kurumlarla sınırlı olmadığını söyleyen Erhürman, sanatçıların, sporcuların, iş ve bilim insanlarının da bu sürecin parçası olacağını kaydetti. “Diplomasi ve diyalog her düzeyde, aralıksız biçimde sürdürülecektir” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı halkın evi olacak”

Cumhurbaşkanlığının “halkın evi” olacağını belirten Erhürman, bu makamın ülkenin dünyaya açılabi-len tek merkezi olduğunu ifade etti. Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının turizm komitesi de danışmanları da var. O halde siz iddiaya sahipsiniz; turizm alanında da bir şey yapacağım iddiasındasınız demektir. Peki, son beş yılda turizmle ilgili ne yapıldı? Cevap bulamıyoruz” diye konuştu.