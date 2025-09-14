 “Güvenli Okul Projesi” başlıyor

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Polis Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle “Güvenli Okul Projesi”ni hayata geçiriyor.

Proje kapsamında okul çevrelerinde polis devriye hizmetleri güçlendirilecek, trafik düzeni ve yaya güvenliği sağlanacak, öğrenci taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları denetlenecek. Ayrıca okul çevresinde sigara ve tütün ürünleri satan iş yerlerine yönelik kontroller artırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimi ve okul aile birlikleri ile iş birliği içinde, öğrenci, veli ve okul yönetimlerine trafik güvenliği, madde bağımlılığı, güvenli internet, siber ve akran zorbalığı ile çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında seminerler düzenleyecek.

Okullarda risk durumunda okul yönetiminin polise hızlı ulaşabilmesi için web tabanlı iletişim sistemi devreye alınacak. Bu sayede, olası olaylara anında müdahale edilecek ve riskler önceden tespit edilerek önleyici tedbirler uygulanacak.

Polis Genel Müdürlüğü, toplum destekli projeler kapsamında “Gönüllü Trafik Denetçiliği” ve “Güvenli Okul Projesi”ni birlikte yürüterek okullarda güvenli bir eğitim ortamı sağlanmasını hedefliyor.

