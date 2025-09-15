‘Varlığımızın garantisi’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada hem Kıbrıs Türk halkına hem de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, Rum ve Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki bağları zayıflatmak istediğini belirterek, "Anavatan Türkiye'nin ilgisi varlığımızın garantisidir" dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının, Rumların EOKA ve ENOSİS hedeflerine karşı Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili müdahalesiyle direnç gösterdiğini belirterek, “Rumların, EOKA’cı, ENOSİS’çi saldırgan, düşman, yok etme amaçlı emelleri karşısında Kıbrıs Türk Halkı’nın direnci, Anavatan Türkiye’nin etkin, fiili askeri müdahalesiyle, yenilgiyi tatmadan, zaferi görmüştür” dedi.

Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Anavatan Türkiye’nin ilgisi, varlığımızın garantisidir. En başta Rum-Yunan ikilisi olmak üzere, bunu bilenler tam da buna karşı, Anavatan Türkiye ile bağlarımızı zayıflatmak, hatta koparmak istemektedir. Anavatan Türkiye ile bağlarımızın güçlü olması, Kıbrıs Türk Halkı’nın vazgeçilmez ulusal hedefidir. Bu hedef, siyasi görüş farklılığı ne olursa olsun, ortak hedefimiz olmalıdır.”

Geleceğe güvenle bakalım

Üstel, Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceğe güvenle bakması gerektiğini belirterek, geçmişte yaşananların unutulmadan sorgulanmasının önemine vurgu yaptı. Üstel, “Kıbrıs Türk Halkı, duygusallıkla değil ama duygusunu yitirmeden dünden bugüne yaşadıklarımızı sorgulayıp, geleceğe özgüveni yüksek olarak yürümelidir. Üstel, “KKTC’nin en köklü partisi UBP’nin genel başkanı ve Başbakan olarak, görev anlayışımın temelinde bu vardır” dedi.

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Halkı’nın sevgi dolu ve paylaşımcı yapısına dikkat çekerek, bu özelliğin adada hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Üstel, “Kıbrıs Türk Halkı, KKTC vatandaşları sevgi dolu insanlardır. Bunu gurur vesilesi sayıyoruz. Doğu Akdeniz’de çok büyük olmayan bir adada yaşıyoruz. Bu adada yaşayanların sevgi ağırlıklı ve paylaşımcı bir anlayışta olması hayati önem taşır. Bizler bu özelliğe fazlasıyla sahipken, Rum komşularımız maalesef bu anlayıştan uzak, sevgide de ben merkezli, paylaşımı asla benimsemeyen anlayıştadır” ifadelerini kullandı.

Eğitimde insani değerler vurgusu

Yeni öğretim yılının başlamasına da değinen Üstel, KKTC eğitim müfredatında yurt sevgisi, çağdaş inanç anlayışı, ulusal kimlik bilinci ve insani değerlerin ön planda olduğunu, düşmanlığa yer olmadığını söyledi. “Bize saldıranlara karşı can ve malımız dahil tüm değerlerimizi savunmak var, ama, durduk yerde silaha sarılıp saldırganlık yoktur” dedi.

Soykırım yüreklerimizi sızlatıyor

Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Üstel, Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekti. Üstel, “Çok yakınımızda Gazze’de, İsrail’in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı yüreklerimizi sızlatıyor. Gazze’de 7 Ekim 2023’ten günümüze 65 bin dolayında Filistinli kardeşimiz İsrail’in uyguladığı soykırımda hayatını kaybetti. 21’i çocuk 441 Filistinli canımız, açlıktan öldü” dedi.

Üstel, merhum Filistin lideri Yaser Arafat’ın, “Keşke bizim de Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu Türkiye gibi bir anavatanımız olsaydı” sözlerini hatırlatarak, bu sözlerin değerinin bugün daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025, 09:36