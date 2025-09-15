Canlı renkler öne çıktı

ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlenen Couture Moda Haftası etkinlikleri, moda dünyasının dikkatini çeken defilelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ünlü tasarımcı Andres Aquino, yeni sezon koleksiyonunu podyuma taşıdı. Defilede, Aquino’nun zarif ve modern çizgileri bir araya getiren tasarımları katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Koleksiyon, sofistike detaylar ve canlı renk paletleriyle dikkat çekerken, kumaş seçimlerindeki yenilikçi yaklaşım defileye ayrı bir şıklık kattı. Etkinlikte moda dünyasından tasarımcılar, stilistler, ünlü konuklar ve basın mensupları yer aldı. Katılımcılar, Aquino’nun koleksiyonunu hem estetik hem de trendler açısından değerlendirme fırsatı buldu. Tasarımcının yeni sezon kreasyonu, özellikle gece elbiseleri ve modern klasik parçalarla ön plana çıktı.