Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde Adıyaman Grand İsias Otel’de çocuklarını kaybeden Şampiyon Meleklerin aileleri, yaşanan felaketin üzerinden bin gün geçmesi nedeniyle acılarını ve adalet arayışlarını yeniden kamuoyuyla paylaşırken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden B. Erhürman, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi.

Erhürman, ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, “Adımlarınız nereye dokunursa KKTC’deki tüm yetkili makamların adımları da oraya dokunacak. Olmam gereken her yerde olmaya hazırım. Hep birlikteyiz ve hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Erhürman, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’e bu süreçte koydukları katkı için teşekkür ederek, “Baştan itibaren muhalefetiyle, iktidarıyla bu sürecin içinde hep birlikte yer alacağız sözüyle yola çıktık ve bu söze de hep sadık kaldık” dedi. Bundan sonra da aynı birliktelikle her aşamada, her kademede ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erhürman, hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi.

“Bu süreçte ailelerimizin ayağı nereye basarsa bizim ayağımız da oraya basacak” dediğini hatırlatan Erhürman, “Bu aynen böyle devam edecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erhürman, CTP’de kendisinden sonra gelecek genel başkanın da aynı çizgide devam edeceğine emin olduğunu dile getirdi.

Uzun bir yolculuk olacak

Kartalkaya ile ilgili yeni gelişmelerin kendileri açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, şöyle konuştu: “Zor bir süreç yaşadınız. Sizin yaşadığınızın yanında bizimkinin zorluğu kayda bile değmez ama biliyorduk yola çıkarken uzun bir yolculuk olacağını, öyle hemen arzu ettiğimiz yere varamayacağımızı, dolayısıyla o yolu kararlılıkla, sabırla, soğukkanlılıkla ama sebatla yürümeye devam ediyorsunuz ve biz de devam edeceğiz sizinle birlikte… Aynı sözü tekrar veriyorum, adımlarınız nereye dokunursa KKTC’deki tüm yetkili makamların adımları da oraya dokunacak.”

Bir telefon uzağınızdayım

Ailelerin bir telefon uzağında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Olmam gereken her yerde olmaya hazırım. Yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım. Hep birlikteyiz ve hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Umut ve güç veriyor

Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Cumhurbaşkanı Erhürman’a ailelerin adalet yolculuğundaki desteği ve dayanışması için teşekkür etti. Karakaya, Şampiyon Melekler’in adalet mücadelesinin devletin tüm kurumlarıyla süreceğini vurguladı ve İsias Otel sorumlularının olası kastla yargılanıp cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. Karakaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızı, çocuklarımızı kaybettiğimiz bininci günde yanımızda görmek bize büyük bir umut ve güç veriyor. Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü hep birlikte tutacağız” dedi.

Acılı ailelerden bininci gün mesajı

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde, Adıyaman Grand İsias Otel’de çocuklarını kaybeden Şampiyon Meleklerin aileleri, depremin 1000. gününde yürekleri sızlatan bir mesaj yayımladı. “Biz unutmadık, unutturmayacağız!” ifadelerinin yer aldığı mesaj şöyle: "Özlemimiz dinmedi, acımız azalmadı, inancımız eksilmedi. Her yeni gün, eksilmeyen bir acının sessizliğiyle biraz daha ağırlaştı. Bir yerlerde, vicdanın sesi duyuldu; deprem suçlularına olası kast cezaları verildi, adaletin nefesi hissedildi. Ama bizim için o nefes halen eksik… Biz unutmadık, unutturmayacağız. Biz susmadık, susmayacağız. Çünkü bu sadece bir dava değil, kalbimize kazınan bir sözün, bir adalet mücadelesinin adıdır. Adalet yerini bulana kadar, her gün, her nefeste, onların izindeyiz. Çünkü meleklere verilmiş sözümüz var."



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025, 01:59