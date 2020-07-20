20 Temmuz programı

Bugün, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs’ta başlattığı Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümünü…

Dün başlayan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları bugün de törenler ve etkinliklerle devam ediyor.

Tören ve etkinliklerde koronavirüs önlemleri çerçevesinde sosyal mesafenin korunması ve maske takılması zorunlu kılındı.

Lefkoşa’da bu sabah Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı’ndaki törenlerin ardından saat 09.30’da Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni yapılacak.

Törende Türkiye Cumhuriyeti’ni dün akşam adaya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.

Tüm ilçelerde ve bazı belediyelerde de törenler düzenleniyor.

“BAYRAĞIMIZ KULAÇLARLA KIBRIS’A”

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla dün "Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a" sloganıyla Mersin'den Girne’ye yüzmeye başlayan Türkiye eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve bir grup sporcunun, taşıdıkları bayrağı bu sabah Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim etmesi planlanıyordu.

MÜZE GEMİ AÇILIŞI…

Girne Yeni Limanı Zafer Rıhtımı’nda, “Müze Gemi”nin açılışı da yapılıyor.

AYDINCIK YAT RALLİSİ…

20 Temmuz Aydıncık Rallisi’ne katılan yatlar bu sabah saat 08.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda etkinlik gerçekleştirdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yarın saat 21.00’de BRTK bahçesinde, Örge Volkan konseri gerçekleştirilecek. Bayrak FM organizasyonuyla düzenlenen konser seyircisiz olacak ve medya üzerinden canlı yayınlanacak.

FEDERASYON ETKİNLİKLERİ

Triatlon Federasyonu Zafer Kupası, yarın Lefke Belediyesi Plajı’nda yer alacak ve saat 07.00’de başlayacak.

Okçuluk Federasyonu, 20 Temmuz Minik ve Süper Minikler Okçuluk Turnuvası, yarın Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Federasyonu tesisinde yapılacak. Başlama saati 16.00.

Atletizm Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu ise, yarın saat 19.00’da Alsancak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başlayacak, Girne Atatürk Anıtı önünde sona erecek.

ALAMİNYO ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ YARIN

Öte yandan, Barış Harekatı’nın 46. yıldönümünde şehitler de anılacak.

Alaminyo şehitleri, yarın Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.

TUZLA ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN 23 TEMMUZ’DA

Tuzla şehitleri 23 Temmuz Perşembe günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşacak. Dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle