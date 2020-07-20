Erdoğan’dan Kıbrıs mesajı

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan"Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" dedi

Erdoğan’dan Kıbrıs mesajı
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramına yönelik mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" dedi.
Erdoğan,Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılmasının ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkün olduğunun altını çizdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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