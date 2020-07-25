20 yaşındaki gençler işsiz ve parasız 

Suna ERDEN

Girne’de 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerinde restoran, bet ofis, market gibi birçok yerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Mahmut Çal ve Ali Aslan hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan her iki sanığa da aynı ceza verildi.

Mahkeme, salgın döneminde birçok yerden hırsızlık yapan, yakalanınca parasız ve aç kaldıkları için bu suçu işlediklerini söyleyen sanıkların savunmasını geçerli bulmadı. Mahkeme, her iki sanığı da 2 ay 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davanın kararını Ağır Ceza Heyeti Başkanı Füsun Cemaller açıkladı.

Cemaller; Mahmut Çal ve Ali Aslan’ın 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerinde Girne'de faaliyet gösteren Hititbet, Canlıbalık, Carop, Lemos ve Kıbrıs Evi isimli işletmelerden hırsızlık yaptığını söyledi.

Cemallar, sanıkların söz konusu işletmelerden tablet, 4 cep telefonu, 8 şişe içki, 5 bin 320 TL, birçok eski Türk Lirası kâğıt para, çeşitli madeni döviz paralar, 150 Euro ve eşyalar çaldıklarını açıkladı. Cemallar, sanıkların olay mahalli ve çevrelerindeki işletmelerin kamera görüntülerinden yapılan incelemeler sonucu tespit edildiklerini söyledi.

Sanıkların pandemi döneminde işsiz ve parasız kaldıkları için bu suçları işlediklerini söylediklerini kaydeden Cemallar, “Sanıklar bir yere girip çaldıkları ile geçinmeye çalışmadılar. Birçok yere girdiler” dedi. Cemaller, hırsızlık suçlarının yaygınlaştığına, toplum huzurunu bozduğuna vurgu yaptı. Başkan Cemaller, sanıkların 20 yaşında genç ve sabıkasız olduklarını, bu hususun lehlerinde değerlendirildiğini söyledi.

Cemaller, sanıkları “Bina açma, mülke tecavüz ve sirkat” suçlarından 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.