200 TL ödemiş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da otostop çeken Nijerya uyruklu 23 yaşındaki kız öğrenciyi aracına aldıktan sonra zorla Dikmen çöplüğü yakınlarına götürdüğü ve orada tecavüz ettiği iddia edilen Hasan Berköz hakkındaki soruşturma devam ediyor. Polisteki ifadesinde olayın tecavüz olmadığını, genç kızla 200 lira karşılığında birlikte olduğunu söylediği öğrenilen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayla ilgili iddialar aktarılarak, ek süre istendi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 17 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.30’da, Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi yakınlarında, Gönyeli’de bulunan ikametgahına gitmek için otostop çeken Nijeryalı B.N.U isimli şahsı aracına aldığını ve Dikmen çöplüğüne götürdüğünü söyledi.



Polis, zanlının bölgeye geldikten sonra genç kızı araçtan indirdiğini ve zorla tecavüzde bulunduğunu anlattı.Zanlının, aynı gün tutuklandığını belirten polis, olay yerinin incelendiğini ve genç kıza ait çanta parçaları, küçük şampuan şişesi, mavi renk lens parçası, pembe renk takma tırnaklar ve bir çift küpenin emare olarak alındığını bildirdi.Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde emarelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiğini söyledi. Polis, ifade verdiğini, bazı beyanlarda bulunduğunu belirterek, iddialarının araştırıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

‘Fuhuş için anlaştık’

Mahkeme talebi onaylarken, zanlının polisteki ifadesinde tecavüz iddialarını reddettiği öğrenildi.

Zanlının B.N.U.’yla cinsel ilişki için 200 lira karşılığında anlaştığını öne sürdüğü bilgisi elde edildi. Zanlının cinsel ilişkiyi uzun tutmak isteyince genç kızla tartıştığını, karşılıklı birbirlerine vurduklarını ileri sürdüğünü bilgisi elde edildi.