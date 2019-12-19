Çarşaflı Nigar paniği

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gelmek üzere olan Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Nigar D. isimli bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Yüzü kapalı olan ve güneş gözlüğü takan kadın yolcular tarafından durdurulmaya çalıştı. Uçuş iptal edilirken pilotlar uçağa polis çağırdı.

Olay çıkartan yolcu uçaktan indirilirken güvenlik kontrolü için diğer yolcular terminale alındı. Nigar D. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, adliyeye girişi sırasında bir anda kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı.

Aniden bağırdı

Edinilen bilgiye göre saat 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gelmek için kalkış hazırlıkları yapan yolcu uçağındaki Nigar D. İsimli kadın yolcu, önce uçakta yasak olmasına rağmen sigara yaktı. Ardından elindeki çakmak ile önündeki koltuğu yakmaya çalıştı.

Nigar isimli kadına hem diğer yolcular hem de uçaktaki görevliler müdahale etti.

Daha sonra yerinden kalkan kadın ebir elinde bir fotoğraf bir elinde bir kitap bağırmaya başladı.

Gözünde gözlükler ve başörtüsüyle de yüzünü kapatan kadın yolcu, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başladı. Görevlilerin müdahalesi sonrasında söz konusu kadın yolcu uçaktan indirildi. Bu arada güvenlik tedbiri olarak uçakta bomba araması yapıldı.

Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak Kıbrıs’a hareket etti.

Nigar D. adlı kadın polis tarafından gözaltına alınması sonrasında TC Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, adliyeye girişi sırasında bir anda kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı. Nigar D., çıkarıldığı mahkemece “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklandı.