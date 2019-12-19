Davaları 2 ay sonra

Suna ERDEN

Girne Limanı’nda faaliyet gösteren Cafe Harbour isimli yerde unuttukları cep telefonunu aldıkları gerekçesiyle bar çalışanlarının evini basıp bir kişiyi bıçaklayan Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Soyel, Girne’de Atilla Sokak üzerinde Cafe Harbour isimli işyerinin lojmanı olarak kullanılan eve giren zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları’nın kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’in omuzunu maket bıçağı ile kestiklerini söyledi. Soyel, zanlıların daha sonra Shuro Ahmed’e ait cep telefounu aldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların daha sonra aynı evde bulunan Serkan Doğrusöz, Ahmet Işık, Saim İslam, Ahmet Shuvo ve Sacid Hasan’a ait toplam 5 adet cep telefonlarını da aldıklarını ifade etti.

Soyel, zanlıların telefonları topladıktan sonra evin mutfak kısmına girerek, bıçak aldıklarını, Batuhan Zünbülova’nın “Ahmet bir daha buraya gelirse hepinizi bıçaklarım”dediğini ve sonra Serkan Doğrusöz’u darp ettikten sonra olay yerinden gittiğini söyledi.

Soyel, zanlının mutfaktan aldığı bıçağı pencereden attığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, zanlıların olaydan birkaç saat sonra da çaldıkları telefonları getirip çalışanların evine bıraktıklarını ifade etti.

Zanlıların 11 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Soyel, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıları 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.