Değeri 25 milyon dolar 

Limasol Limanı’ndan Avustralya’ya gitmek üzere yola çıkan bir geminin içerisinde bulunan, 25 milyon dolar değerindeki 645 kilo ecstasy hap ile ilgili Avustralyalı iki kişinin tutuklandığı ve Güney Kıbrıs’ta da tutuklamalar olabileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polise dayandırdığı haberinde, Limasol Limanı’ndan Haziran ayında yola çıkan ve Temmuz ayında Sydney’e ulaşan gemideki haplarla ilgili, Avustralya ve İngiltere polisi ile işbirliği içerisinde operasyon yapıldığını ve operasyonun 6 ay sürdüğünü yazdı.

Operasyonun Güney Kıbrıs ayağında, çeşitli fabrika ve evlere baskınlar düzenlendiğini açıklayan polis, koordineli işbirliği sayesinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu kaydetti.

Haberde, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.