‘Ben yapmadım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, üniversite durağında görevli Mesut İnal’ın, 118 tane bilet kesip, parasını çaldığı iddia edildi. Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlının 4 bin 100 TL nakit parayı çaldığı ileri sürüldü. Zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, dün tutuklama talebi ile Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Özdesoy, 17 Aralık 2019 tarihinde, itimat şirketi direktörünün, Adli Şube’ye giderek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, öğrenci yurdu karşısında bulunan otobüs durağında, bilet kesmekle görevli olan zanlının, 118 tane yolcu bileti karşılığı olan 4 bin 100 TL parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip sirkat ettiği yönünde şikâyete bulunduğunu söyledi.

Zanlının, Dörtyol’da, ikametgâhında tespit edildiğini ve gözaltına alındığını aktaran Özdesoy, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Ben para çalmadım” diyerek kendini savundu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.