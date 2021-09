2020’nin vergi şampiyonları

Maliye Bakanlığı, 2020 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanlarını, 21 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımladı. Yayımlanan listede 5 bin 499 kurum ve 20 bin 655 kişi bulunuyor. Kurumlar Vergisi’nde ilk sırayı 61 milyon 807 bin lirayla İş Bankası, ikinci sırayı ilk 12’de iki şirketi bulunan Merit Otelleri 44 milyon 600 bin lira ödeyerek aldı. Merit Gruba ait Voyager Kıbrıs Limited şirketi 32 milyon, bağlı olduğu Net Holding Anonim Şirketi ise 12 milyon vergi ödedi.

Üçüncü sırada ise 30 milyon 43 bin 586 TL vergi ödemesiyle AKSA Enerji Üretim A.Ş. yer aldı.

Topal 3 milyon ödedi

Şahıslar Vergi Listesi’nde ise ilk sıraya oturan isim 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ödemesiyle Serena,

LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal oldu.

Teknoloji üreten, geliştiren ve işleten firmalara yatırım yapan Basel Holding’in sahibi Burak Başel,

2 milyon 817 bin 760 TL vergi ile ikinci sırada yer aldı. Şahıslar listesinin üçüncü sırası ise bir milyon 366 bin 123 TL vergi ile Jinder Singh oldu.

Kurumlar Vergisi ilk 10

1-Türkiye İş Bankası: 61 milyon 807 bin TL

2- Voyager Kıbrıs Limited (Merit Grup): 22 milyon 601 bin TL

3- AKSA Enerji Üretim A.Ş: 30 milyon 43 bin TL

4-Türkiye Garanti Bankası: 29 milyon 506 bin TL

5-Creditwest Bank LTD: 20 milyon 349 bin TL

6-Türkiye Ziraat Bankası: 19 milyon 722 bin TL

7-Nicosia Betting LTD: 19 milyon 432 bin TL

8-Kıbrıs Kapital Bank: 19 milyon 176 bin TL

9- Arkın Investments LTD: 15 milyon 843 bin TL

10-Aydoğan Tourism &Leasurıe LTD: 15 milyon 481 bin TL



Şahıslar Vergisi ilk 10

1-Tahir Topal: 3 milyon 38 bin TL

2-Burak Başel: 2 milyon 187 bin TL

3- Jinder Singh: 1 milyon 366 bin TL

4-Günay Çerkez: 1 milyon 266 bin TL

5-Mustafa Hacıali: 1 milyon 257 bin TL

6-Mete Boyacı: 1 milyon 171 bin TL

7-Abdullah Cüneyt Yusuf: 1 milyon 135 TL

8-Işın Cemil: 1 milyon 65 bin TL

9-Önder Sanver: 1 milyon 31 bin TL

10-Sami Efe: 898 bin TL