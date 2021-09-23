Polisi de şok etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa polisi, önceki gece aldığı ihbar sonucu, sokakta torpil patlatan 4 genci rahatsızlık ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan gözaltına aldı.

Gençleri sorgulayan polis, patlayıcıları 25 adet olarak Alaniçi köyünde sakin Seyit Yeğen’den aldıklarını belirledi.

Polis, Yeğen’in evine operasyon düzenlendi; depo olarak kullandığı arka odada 13 bin 364 adet torpil, meşale ve tabanca mantarı ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Gazimağusa ve Tuzla bölgesinde, bir araçla seyir halinde olan 4 gencin patlayıcı madde patlatarak, rahatsızlık verdiklerini öğrendiklerini söyledi. Polis, gençleri suçüstü gereği yakaladıklarını ifade etti. Polis, soruşturma neticesinde, zanlının gençlere 25 adet olarak sattığının belirlendiğini ve ikametgahına operasyon düzenlenerek bir arama gerçekleştirildiğini anlattı.

Zanlının, depo olarak kullandığı arka odada 13 bin 364 tane torpil, meşale ve tabanca mantarı gibi patlayıcılar ele geçirildiğini aktaran polis, zanlının da ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Kefilleri kurtardı

Huzurundaki şahadeti değerlendire Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.