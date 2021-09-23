Hayaldi gerçek oldu

Raif UZKAN

Gönyeli Belediyesi’nin yeni yaşam ve etkinlik alanı olacak “Kent Park”ın tanıtımı Gönyeli’deki Concorde Tower’da gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına, Gönyeli belediye Başkanı Ahmet Benli ve Belediye yetkililerinin yanı sıra Türkiye’den konuk olarak bulunan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.

Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu’nun projenin sunumunu yaptığı toplantıda Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de bir konuşma yaptı.

Hayal etme ve hedeflerin önemine işaret eden Ahmet Benli, 16 yıl önce söylediklerinin Gönyeli’de birer birer gerçekleşmekte olduğunu, altyapısı-üstyapısı planlı, atık su sorununu çözmüş, musluklarından içme suyu akacak şekilde su şebeke ve hatları yenilenmiş bir kentin söz konusu olduğunu, hangi hizmet veriliyorsa onun daha kaliteli hale getirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Benli, Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM)’ın öncülük yaptığı atılımların, Kent Park projesiyle devam edeceğini, yaklaşık 45 bin metrekare alanda öz kaynak yatırımı olarak 11 milyon TL’ye varan yeni bir aşamaya geçilerek Gönyeli’nin imajının daha da yükseltileceğini belirtti ve projede emeği geçenlerle, basın toplantısını izleyen basın çalışanlarına teşekkür etti.

Gürkan: Kaynakları doğru ve verimli kullanma…

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da KKTC’nin, Güney Kıbrıs’tan daha fazla kalkınma ivmesi yakalamasını arzuladıklarını, kaynakların doğru ve verimli kullanımıyla hem çevresel hem sosyal hem de kişi başına düşen milli gelir açısından daha iyi yerlerde olunabileceğini ifade etti.

Katılımcı, yeşili koruyan, kültürel, hizmet ve sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazları olduğunu belirten Gürkan, Gönyeli Belediyesine projelerinde başarı dileyerek sözlerini tamamladı.

Kent Parkın 2022 Nisan ayında hizmete girmesi hedefleniyor.