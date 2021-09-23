8 kişi daha var

Suna ERDEN

Aşılı olmadığı halde para karşılığında bazı kişileri AdaPass uygulamasına kaydederek, çift doz yapmış gibi gösteren Cemaliye Mutlu ile suçla bağlantılı polis memuru Salih Filo tutuklandı. Mutlu’nun Lefkoşa’da bir şirkette aşı bilgi sistemi kayıt görevlisi olduğu belirtildi.

Mutlu’nun para karşılığı bazı kişileri AdaPass uygulamasına kaydettiği, Salih Filo’nun da bu şahıslardan biri olduğu açıklandı.

AdaPass sahtekarlığıyla ilgili soruşturmanın genişleyeceği; meseleyle bağlantılı 8 kişinin daha olduğu belirtildi.

Haklarında soruşturma başlatılan Mutlu ile Filo dün ayrı saatlerce mahkemeye çıkarıldı.

Polise ihbar gitti

Duruşmada iddiaları aktaran polis, önceki gün Cemaliye Mutlu’nun aşı olmayan birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yaptığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında Mutlu’nun, aşı olmayan ancak acil olarak yurt dışına çıkış yapması gereken zanlı Salih Filo’ya çift aşı olmuş gibi işlem yaptıktan sonra AdaPass uygulamasına kaydettiğini, yurt dışına giriş çıkış yapmasını sağladığını açıkladı.

Tespit üzerine zanlı Filo’nun da gözaltına alındığını, ifadesinde özel bir hastanede aşı olduğuna dair beyanda bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlı Filo’nun bu iddiasının araştırılacağını açıkladı.

Bilgisayarına el konuldu

Polis memuru, ilk etapta gözaltına alınan Cemaliye Mutlu’nun evinin arandığını ve bilgisayarının emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın genişleyeceğine dikkat çeken polis, meseleyle bağlantısı olan 8 kişi olduğunu, emarelerin incelenmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlılar hakkında 2’şer gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme her iki zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verirken, Filo’nun avukatı, müvekkilinin çift aşılı olduğunu ancak sistemde hata olduğunu öne sürdü.

AdaPass uygulaması nedir

Ülkemizde çift doz aşı yaptırmış kişilere Sağlık Bakanlığı tarafından verilen AdaPass, şahısların aşı durumlarının elektronik ortamda okunmasını sağlıyor. Belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod, AdaPass sisteminden sorgulanıyor.