3 kaburgasını kırdı

Çukurova köyünde husumetli olduğu Sedat Sami Güllüoğlu’yla sokakta karşılaşan Yılter Cambaz, aracında sakladığı tahta sopayla saldırıya geçti. Güllüoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine vuran zanlı, 3 kaburgasının kırılmasına neden oldu. Köy meydanında yaşanan olay sonrası gözaltına alınan ve 3 gündür hücrede tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Güllüoğlu'nun hastaneden ayrıldığı, zanlı hakkındaki soruşturmanın ise tamamlandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 18 Eylül 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında Çukurova'da Şht. Münür Hasan Taçoy Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Yılter Cambaz’ın aralarında bulunan husumet nedeniyle ahşap sopayla Sedat Sami Güllüoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine vurarak, kaburgasının 3 tanesinin kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Güllüoğlu’nun önceki gün tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.