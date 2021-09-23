Uzlaşı sağlandı

Ömer KADİROĞLU

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi’nin, şoför okullarının yaşadığı sorunlar, ehliyet sınavlarıyla ilgili sıkıntılar ve ortaya çıkan tıkanmayla ilgili bugün Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı önümde yapacağı eylemler askıya alındı.

Şoför Okulları Kooperatifi Başkanı Barış Tilki Diyalog Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Başbakan Ersan Saner ile birer görüşme yaptıklarını ve görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.

Tilki, Ehliyet Müfettişlerinin mesaileri ile ilgili gerekenin yapılacağı, biriken öğrenci sınavlarının yapılacağını ve sınav yerleri için gereken yatırımın yapılacağının sözünü aldıklarını söyleyerek bugün saat 16.00’da ise Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Şoför okulu temsilcileri, Baş Müfettiş ve Bakanlık tarafından bir gözlemcinin katılacağı toplantı yapılacağını ifade etti.

Yapılan görüşmelerde alınan kararların ivedilikle hayata geçirileceği sözünü aldıklarını yineleyen Tilki, araçlı eylem planını şimdilik askıya aldıklarını bildirdi.