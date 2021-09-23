‘Patron’ aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis, Türkmenköy çemberinde operasyon düzenledi; Suriyeli 3 kişiyi tutuklanırken, bir kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan aldığı ve yasa dışı yollardan ülkeye soktuğu tespit edilen Omar Alabed ile suç ortakları Almuatasembellah Ahmad ve Abdulhak Mahrous dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 21 Eylül 2021 tarihinde, Dörtyol Polis Karakolundan aldıkları bilgide, Omar Alabed’in, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Beyarmudu köyüne giriş yaptığını, Almuhata Sembellah Ahmad ile Abdulhale Mahrous’un kendisini karşıladığını öğrendiklerini söyledi. Nurettin Enginer, zanlıların aracının Türkmenköy çemberinde durdurularak, araç içerisinde şüpheli maddeler görüldüğünü öğrendiklerini anlattı.

Bölgeye gidildiğini aktaran polis, ilk etapta bulunan şüpheli maddelerin uyuşturucu olmadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, daha sonra aracın detaylı şekilde arandığını ve arka koltukta bulunan Omar Alabed’e ait sırt çantası içerisinde, 5 ayrı paket halinde, toplamda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Süreye ihtiyaç var

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, Omar Alabed’in ifade vererek uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ismini bilmediği bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, miktarın da külliyatlı olduğuna ve meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, tahkikat maksatlı süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 2’şer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.