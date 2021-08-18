2020’ye göre yüzde 358 artış

Güney Kıbrıs’ı Temmuz ayında ziyaret eden turist sayısının 297 bin 308’e ulaştığı, otellerde ortalama doluluk oranının ise yüzde 65’i aştığı bildirildi.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle turist kaybına uğrayan Güney Kıbrıs’ın, bu yıl Temmuz ayında yüzde 358 oranında bir artış kaydetti.

Pandemiden önceki 2019 yılının Temmuz ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı ise 550 bindi.

Ruslar ilk sırada

İstatistik bilgilere göre; Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turistlerin yüzde 28,2’sini, yani 83 bin 926’sını Ruslar oluşturuyor.

İkinci sırada ise 29 bin 149 kişi ile İngilizler, 22 bin 460 kişi ile Polonyalılar geliyor.

Bunu 16 bin 171 kişi ile İsrail vatandaşları, 14 bin 731 kişi ile Ukranya, 13 bin 957 kişi ile Yunanlılar takip ediyor. Yunanlı turistlerin sayısı, toplam turist sayısının sadece yüzde 4,7’sini oluşturuyor.