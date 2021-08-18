Eğlenceli bir atölye oldu

Girne Belediyesi, Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün dans atölyesi düzenledi.

Verilen bilgiye göre, eğitim, dans eğitmeni Bahar Hacımehmet tarafından Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde verildi.

Belediyenin yaz atölyelerinde bu ay içinde çocuklara yönelik eğitici faaliyetler kapsamında “Taş Boyama Atölyesi, Seramik Atölyesi, Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Gösterimi, Saksını Boya Çiçeğini Ek Atölyesi” düzenlendiği belirtildi.