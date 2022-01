2022 yılında İspanya, Almanya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs turizm sektörü beklentileri

Televizyon Programları partilerin adeta bir propaganda sahnesine dönüştü. Sözler, vaatler , "yapacayık, edeceyikli" ihtişamlı laflar havada uçuşuyor. Sallayın, sallayabildiğiniz kadar. Politika, Eğitim, Ekonomi, Turizm, Enflasyon, Döviz, Euro, Yeşil Hat Tüzüğü, Serbest Bölge, Federasyon, Bağımsız Devlet, Lozan Anlaşması, Sevr Anlaşması... Hepsinden de Doktora yapmış gibi bilginiz öyle derin ki... Vallahi, billahi üzülüyorum. Bir de bu sallamaları yaparken konuşma özürlü olup daha önce başkaları tarafından not aldıklarını okumaya çalışanlar var ya?? Pes doğrusu...

Ülkeyi yönetmeye talipseniz konuştuğunuz zaman yer gök inleyecek... Cümle bile kuramıyor iseniz ne işiniz var o TV ekranlarında?

Bu seçimler gerçekten de bir kırılma noktası... Ya bu bozuk sistemin yaratıcıları ödüllendirilecek ya da cezalandırılacak. Buna Kıbrıs Türk halkının kendi öz iradesi karar verecek.

Neyse gelelim turizm sektöründe dünyada ne olduğuna

Almanya'da neler oluyor? Almanya’da kurulan dört partili koalisyon hükümetinde Bundestag'taki Turizm Koordinatörü Yeşiller Partisi üyesi Claudia Müller, 2022 yılında en büyük sorunun büyüyen kalifiye eleman öncelikle ele alacağı konu olacağını söyledi.

Almanya’da Turizm Bakanlığı konumundaki Meclis (Bundestag)’da Turizm Koordinatörü görevine getirilen Claudia Müller, turist rehberi olarak sektörden geldiğini belirterek "Hükümetin pandeminin en çok etkilediği sektörün turizm olduğu bilincindedir. İstihdam konusu sektörün işletme ve çalışanlar bazında yaşadığı sorundur” dedi.

Çalışan sayısı yüzde 17 azaldı, kalifiye eleman yok

Claudia Müller, AHGZ Genel Yayın Yönetmeni Rolf Westermann’a yaptığı açıklamada turizmde öncelik verecekleri konulardan birinin de her alanda yaşanan kalifiye eleman açığı sorunu olacağını söyledi. Okuduğum turizm makalesinde (Turizm Gazetesi. Com) “Pandeminin bu alanlarda beceri ve işgücü sıkıntısını önemli ölçüde artırdığını gördük. Ciddi bir tersine göç oldu. Sektörde çalışan sayısı 2019'a göre yüzde 17 azaldı. Ekim 2021 itibariyle turizm işletmelerinin İş Kurumu'na yaptıkları talebe göre de 50 bin kalifiye eleman açığı var. Sektör dışına çıkan profesyonellerin hepsinin geri gelmesi beklenmiyor. Hizmet sektörü insana dayalı bir sektördür. Bu nedenle istihdam açığı önemli bir sorundur. Bununla yakından ilgileneceğiz." Turizm endüstrisine, otel ve catering endüstrisine ve ilişkili diğer alanlara yeni bir bakış açısı getireceğim. Kapanmalardan yalnız otel ve catering işletmeleri değil herkes zarar gördü. Konaklama sektörü, reel olarak yüzde 50 gibi çok yüksek satış kayıplarıyla salgının en sert vurduğu sektörlerden biri oldu. Yaz aylarında turizm bölgesinde bir iyileşme oldu, ancak catering, MICE (Meetings, İncentive, Conference, Exhibition) özellikle fuarcılık sektöründe kriz öncesi seviyeye geri dönmek yine biraz zaman alacak."

Olayın geneline bakıldığında Kuzey Kıbrıs ölçeğinde benzer sorunların olduğu, hatta yaz aylarına doğru inşallah pandeminin azalan etkisi ile turizm sektöründe ne yazık ki en büyük eksikliğin eleman eksikliği olacağını daha önceki yazılarımda da vurgulamıştım. Bekleyip göreceğiz.



Türkiye tarihte ilk kez ziyaretçi sayısında İspanya'nın önüne geçti



2021 yılı Türkiye'nin destinasyon olarak uyguladığı orta sınıf turist profili stratejisi açısından tarihinde ilk kez gelen turist anlamında Avrupa'nın ikinci büyük destinasyon olan İspanya'yı geçti ve birinci sıraya yerleşti. Pandemi koşullarında gerçekten de büyük başarı.

Hep konuştuğumuz, üzerinde durmamız bir diğer faktör de gün yüzüne çıktı. Potansiyel Turist harcama toplam tutarı ise dikkat edin İspanya'da on bir ayda otuz beş, Türkiye ise on bir ayda yirmi dört milyar USD olarak açıklandı.

İspanya İstatistik Kurum (INE)’nin açıkladığı verilere göre 11 aylık turizm geliri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 63.8 atarak 31 milyar 274 milyon Avro (Bir Avro 1.13 Dolar oranına göre 35 milyar 339 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Buna göre İspanya’nın 11 aylık turizm geliri Türkiye’nin bir yıllık gelirinin yüzde 45.8 üzerinde arttı. Ancak gelirler anlamında İspanya’nın pandemi (Küresel salgın) öncesi 2019 yılında 91 milyar 912 milyon Avro (103 milyar 860 milyon dolar) olarak gerçekleşmiş, 2020 yılında 19 milyar 787 milyon Avro (22 milyar 359 milyon dolar)’a düşmüştü.

Kişi başı gelirde Türkiye 835, kalış süresi ise yaklaşık iki haftalık gözükür iken, İspanya’da kalış süresi bir hafta ve 1264 USD olarak ölçüldü.

Özellikle yurt dışında yaşayan Avrupa'nın birçok yerinde Almanya, Hollanda, Belçika yerleşikler bu sayının (Turist çekme) anlamında önemli bir rol oynadı. Bu gelenlerin 7.1 milyon kişisi bu insanlardan oluşuyor.

Biraz da turizmde teorik bakış...

Bilindiği üzere, ülkelerin en önemli özelliği yatak başına uyguladığınız fiyat ve buna sirayet eden talep ve kalite faktörüdür.

Kaç turist ağırlayacağınız yanında, turistten elde edeceğiniz gelir ve ülkenizin sunduğu turizm toplam arz kalitesi (ulaşım, konaklama, yan hizmetler ve çekim gücü - Man made, Natural attractions, servise kalitesi) aynı paralellikte önem arz etmektedir.

Bu yukarıda saydıklarım ölçüsünde işte Şampiyonlar Ligi, UEFA ligi, yoksa Konferans Ligi'nde mücadele ettiğiniz pazar segmentiniz oluşur.

Biz Kuzey Kıbrıs olarak acaba neredeyiz?

Turizm hayattır.