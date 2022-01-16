Ruhu şad olsun

Raif UZKAN

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Ve Bağımsızlık Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 38. Yıl dönümünde Hamitköy’de Anıttepe’deki anıtında düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yanı sıra, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali M. Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, dernek, kurum, kuruluş ve okul temsilcileri, sivil ve askeri zevat, öğrenciler ile Küçük ailesi üyeleri katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilip yarıya indirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzaladı. LTL öğrencisinin şiir okuması sonrası Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Koruma polislerinin motosikleti müzede

Tören sonrası Dr. Fazıl Küçük’ün koruma polislerince kullanılan ve Arkın Grup tarafından restore edilen “Triumph” marka motosiklet, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne teslim edildi. Bu nedenle Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Arkın Grup Direktörü Erbil Arkın’a teşekkür plaketi sundu.

Küçük: O örnek alınırsa…

Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük anma töreninde yaptığı konuşmada, ölümünün 38. yılında her gün Dr. Fazıl Küçük’ün değerinin daha da çok anlaşıldığını kaydetti.

Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs mücahit birliği diye hiçbir şeyi olmayan bir topluluğu yoktan var ederek İngilizlere ve EOKA’ya karşı mücadele verdiğini, en zor günlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anlattı.

Küçük, ülkenin, Dr. Fazıl Küçük örnek alınarak, iman, azim ve kararlılıkla yönetilmesi halinde daha güzel ve refah günlerin geleceğine yönelik inancını da dile getirdi.

Tatar: Sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andığını belirterek başladığı konuşmasında, Küçük’ün kendisini Kıbrıs davasına adamış, Ada sathında Kıbrıs Türk halkını örgütlemeye çalışırken aynı zamanda Türkiye’de de davanın anlaşılması için yaptığı çalışmalar ve katıldığı mitinglerle, Kıbrıs’ta iki halkın var olduğu gerçeğinin tüm dünya tarafından görülmesini ve tescillenmesini sağladığını belirtti.

Tatar, 1937’lerden başlayan milli davanın bugün Rum-Yunan ikilisinin değişmemesi nedeniyle halen devam ettiğini söyleyerek, Dr. Fazıl Küçük’ün 103 köyden kovulan, evleri yıkılıp-yakılan Kıbrıs Türklerine kendi malından verip göçmen evlerinin yapılmasını sağlayacak kadar da fedakâr olduğunu aktardı.