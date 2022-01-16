Hedef zirve

Beyzade ÜNALMIŞ

AKSA Süper Lig’de ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova ikinci devrede performansını artırarak zirvede yer almayı hedefliyor.

İstek ve arzudan memnunum

Oyuncularının istek ve arzusundan memnun olduğunu belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Cambulat, ligin ikinci devresinde daha keyifli bir süreç hedeflediklerini söyledi. Chibuzor’un da aralarında olduğunu ve takıma uygun bir isim olduğunu belirten Cambulat,

9 Ocak Pazar günü başladıkları devre arası kampını yarın noktalayacaklarını söyledi.

Keyifliyiz

Keyifli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kampı yarın tamamlayacaklarını belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Cambulat, 12 idmanla kampı noktalayacaklarını ifade etti. Chibuzor ve Özgür transferi dışında takıma takviye yapmadıklarını belirten Cambulat, kampa dahil ettikleri genç isimlerle birlikte yeni bir rekabet ortamının doğduğunu söyledi.

İkinci yarı daha zor olacak

Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini ve bu zor sürece en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Şenol Cambulat, kampın kendilerine çok iyi geleceğini ifade ederek, yarın tamamlanacak kampla birlikte takıma 2 gün izin vereceklerini söyledi. 17 Ocak Pazartesi günü çalışmalara yeniden devam edeceklerini söyleyen Cambulat, planlamaları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

