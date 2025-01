2024’ün unutulmaz olayları ve 2025’ten beklentiler (6)

Röportaj: Eylül UZEL

İlker İpekdal: Sağlıkta cesur adımların atılması hayalimdir

Ülkemizin tanınmış doktorlarından İlker İpekdal, 2024 yılının olumsuzluklarını dile getirirken, 2025 yılında sağlık konusunda cesur adımların atılmasını istedi. İpekdal, “Bu benim en büyük hayalimdir” dedi.

Soru: 2024 yılında sizin için unutulmaz olaylar?

İpekdal:

Gazze’de yaşananlar 2024’te de insanlık suçu adına derin izler bıraktı.

Alper Gezeravcı’nın uzaya giden ilk Türk astronot olması 2024 yılı adına akıllarda kalacak bir olaydır.

2024 Paris olümpiyatlarında Yusuf Dikeç’in yarışmada sergilediği performansının olumlu anlamda dünyaya farklı bir tanıtım unsuru olması bizleri biraz olsun gülümsetti.

Ülkemize dönecek olursak:

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım servisinde bir bebeğimizin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bebeklere alkollü mama verilmesi olayı, sağlıktaki idari ve teknik sistemsizlik zincirinin kurbanları olması adına ibret verici idi.

Sahte diploma skandalı KKTC’deki akademik çöküşü su yüzüne çıkarırken, kendi bindiğimiz dalı nasıl kestiğimize de yaşayarak şahit olduk.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin başkanını seçememe süreci, siyasetteki vehameti ve sistemdeki yorgunluğu gözler önüne sermiştir.

Madde kullanımının artması ve özellikle daha küçük yaş gruplarına kadar inmesi bu yıl da ailelerin yüreklerini ağzına getirmiştir.

Siyasi irade tarafından, başta marketler olmak üzere fiyat dengesizliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmaması, ne yazıktır ki toplumun beklentilerini karşılamamıştır.

Bunlar bizleri üzen olayların başında geliyor diye düşünüyorum.

Memnun eden gelişmelere gelince;

Sporun farklı alanlarında, özellikle gençlerimizin elde ettikleri başarılar bizleri gelecek adına umutlandırdı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi araştırmacılarının KKTC’de 2 yeni mikroskobik hayvan türünün keşfedip literatüre kazandırması; Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının Girne’de yeni bir gece kelebeği türünü keşfetmesi ne kadar zengin bir faunamızın olduğunun göstergesi idi.

Soru: 2025’ten beklentileriniz nelerdir?

İpekdal:

KKTC’de 2025 yılının sağlıktaki ve eğitimdeki tükenmişliğin ve hak ihlallerinin giderilmesi adına cesur adımların atılacağı bir yıl olması ilk ve en büyük hayalimdir.

Devletin küçük ve orta ölçekli işletmeleri, özellikle Kalkınma Bankası üzerinden daha fazla destekleyerek yerli üretimin teşvik etmesi; aracıların ortadan kaldırılarak üretici ile tüketiciyi buluşturacağı sistemleri kurması önemlidir. Aynı mantıkla, ‘’butik turizmin’’ teşvik edilmesi ile yerli yatırımcılarımızın önünün açılması yerinde olacaktır.

Madde bağımlılığı ile mücadele, çocuklarda sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele konularında elle tutulur, gözle görülür adımların atılması da şarttır.

Ülke yöneticilerinden 2025 yılın ait diğer bir beklentim ise 2025 yılında KKTC’de yapılması hedeflenen TEKNOFEST vesilesi ile elde edilecek tecrübe ve kazanımları çocuklarımıza ve gençlerimize spor, bilim, sanat alanlarında desteğe dönüştürmeleridir.

Şafak Öneri: 2025 çözüm yılı olsun



Emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, 2025 yılının Kıbrıs’ta çözüm yılı olmasını diledi. Öneri, 2024 yılının olumsuzluklarını da özetledi.

“2024 yılı ülkemiz için iyi geçmedi. İçimizi yakan Adıyaman depreminde yitirdiklerimizin acısı dinmemişken, her gün artan ölümlü trafik kazaları yeni acılar yarattı.

Diploma skandalı, her gün artan pahalılık, her alandaki denetimsizliğin meydana getirdiği olumsuzluklar yıla damga vurdu.

2025'ten beklentimiz, başta Kıbrıs Sorununun çözümü olmak üzere, adil bir yönetim ve sorunların çözümüdür.”

Zeki Ziya: 2024’ün unutulmazı, KKTC Meclis başkanlığı seçimi komedisiydi

Turizmci Zeki Ziya, 2024’ün unutulmaz olaylarına değinirken, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananları ilk sıraya yerleştirdi.

Ziya şunları kaydetti:

“Emlak konusundaki fiyaskonun yeri ayrıdır. Önce kimseyi dinlemeden bir yasa geçirerek tüm sektörü öldürdüler, şimdi de sanki yasayı geçirenler kendileri değilmiş gibi yasa değiştirmeye çalışırlar ama boşuna, doğru bir düzenleme yapılsa bile verilen zararın düzeltilmesi ve unutulması için en az4-5 sene gerekir.

2025 den şartlı bir umudum ve beklentim var, sadece bu şartlı bir beklentidir. Ülke yöneticileri hiçbir şey yapmazsa kesinlikle 2025, 2024 den daha iyi geçecektir, yok eğer tedbir almaya kalkarsalar 2024 den beş beter olacağız.”

Orhan Tolun: Lefkoşa’da yeni bir kapı açılmalı

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, 2024 yılının olumlu ve olumsuz olaylarını açıklarken, 2025’ten beklentileri arasında Lefkoşa’da yeni bir sınır kapısının açılması olduğunu belirtti.

2024 yılında unutulmaz olaylar

SunExpress Havayollarının Ercan Havalimanı uçuşlarına başlaması

Turizmimizin kapak resmi olan Girne Antik Liman tadilatının tamamlanarak turizmin hizmetine açılması

TUİ Tur Operatörünün Rum yönetiminin baskıları ile Güneyden Kuzey Kıbrıs’a düzenlediği günü birlik turlarını durdurma kararı alması

Ercan Havalimanına olan uçak ve koltuk fiyatlarındaki fahiş artışların devam etmesi nedeni ile turizmimizin olumsuz yönde etkilenmesi

Kuzey Kıbrıs’ın Güney Kıbrıs’tan pahalı olmaya başlaması nedeni ile Kuzey Kıbrıs’ a olan geçişlerin azalmaya başlaması.

2025 yılından beklentilerimiz

Turizmin Devlet Politikası haline getirilmesi ve yasa gereği turizm fonuna gelen paranın cari bütçe yerine turizm için harcanması

Türkiye-Kıbrıs arasındaki seferlerde iç hat ve tavan fiyat uygulamasına gidilmesi

Devlet desteği ile yerel bir havayolu şirketinin devreye sokulması

Yaklaşık 10 yıldan beri bozulan imajımızın düzeltilmesi ve turist akışının sağlanması için potansiyel ülkelerde yoğun reklama gidilmesi

Tatil evlerindeki kayıt dışılığa cezai müeyyide getirilerek bir an önce son verilmesi

Pahalılığa son verilerek turizm ve yüksek öğrenim sektörünün yeniden canlandırılması

Lefkoşa yöresinde yeni bir kara sınır kapısı açılması

