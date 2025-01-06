‘İnadı bırakın’

Ömer KADİROĞLU

Hafta sonunda Metehan sınır kapısında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle dün öğle saatlerinde güneye geçiş için yaklaşık 40 dakika beklemek zorunda kalan sürücüler, bu çilenin sona ermesi için yeni kapıların açılmasını istedi. Güneyden kuzeye geçişlerde de aynı şekilde uzun araç kuyrukları oluştu. Lokmacı kapısından geçen turistler ise çok sayıda dükkanın kapalı olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Diyalog muhabirine konuşan Kıbrıslı Türk ve Rumlar; yeni kapıların açılması halinde geçişlerin daha çok artacağını ve bu durumun iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını söyledi.

“Gelen memnun, giden memnunsa niye yeni kapı açılmıyor?” diyen sürücüler, liderlerin bu konuda cesur adım atmasını istedi.

Güneye giden Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğu geçiş nedeninin gezi ve alış-veriş olduğunu belirtirken, hastaneye gideceğini söyleyenler de oldu.

Kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların büyük bir çoğunluğu ise akaryakıt alacağını söylerken, bir kısmı kuaföre gideceğini, bir kısmı da Girne’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Korkuya kapılmak gereksiz

Yeni kapı konusunda Türk tarafının Metehan üzerinde direndiğini ve karşı tarafın taleplerine olumlu yanıt verilmediğini belirten vatandaşlar, bu tavrın sürdürülmesi halinde Rum tarafının tek kapıya onay vermeyeceğini söyledi.

Vatandaşlar şunları kaydetti:

“Yeni kapı açılmasından kaçınmak veya korkmak gereksizdir. İki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlanması için daha çok kapının sadece yararı olur. Liderler bunu anlamalı ve daha da geç kalmadan yeni kapıların açılmasını desteklemelidir.”