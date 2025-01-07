Berova görüşmeye çağırdı

Afet İLBAN

34 sendika basın toplantısı düzenleyerek, hayat pahalılığı hesaplama yöntemi hakkındaki tasarının geri çekilmesi yönündeki tavrını yineledi. Sendikalar, “Tasarı geri çekilmezse süresiz grev ve eylemler devam edecek” dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile perşembe günü görüşeceklerini açıkladı.

Bengihan, BRT TV'de katıldığı "18. Saat" programında bir soru üzerine, sendikaların bugünkü basın toplantısı sonrası Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından aranarak perşembe günü saat 14.30'da görüşmeye çağrıldıklarını söyledi.

Hükümetin, hayat pahalılığı ödeneğinin hesaplanma yöntemi ve toplu iş sözleşmesiyle ilgili yasalardaki değişiklik öngören tasarılarına karşı 26 ve 27 Aralık'ta genel grev ve Meclis önünde eylem yapan sendikalar, toplu iş sözleşmesiyle ilgili tasarının geri çekilmesi; hayat pahalılığının hesaplanma yöntemiyle ilgili tasarının ise kendileriyle görüşüleceği açıklamasının ardından grev ve eylemlerini askıya almıştı.

34 sendika dün düzenledikleri basın toplantısında ise hayat pahalılığı hesaplama yöntemi hakkındaki tasarının geri çekilmesi yönündeki tavrını yinelemiş ve “Tasarı geri çekilmezse süresiz grev ve eylemler devam edecek” açıklamasında bulunmuştu.

Basın toplantısında neler açıklandı

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda düzenlenen basın toplantısında sendika yetkilileri hazır bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş aldı. Maviş, iki günlük grev sonucunda Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da bulunduğu Meclis’teki toplantıda, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na yönelik değişiklikler öngören tasarının geri çekildiğini, hayat pahalılığı hesaplama yönteminin de sendikalarla uzlaşarak, Meclis’e geri getirileceğinin söylendiğini hatırlattı.

Son bir yılda hükümetin, halkın alım gücünü artıracağı iddiasıyla sendikalarla herhangi bir protokol imzalamadan hayat pahalılığı artışını senede üç defa vermek üzere geçici bir düzenleme yaptığını dile getiren Maviş, 2025 yılında hayat pahalılığının altı ayda bir uygulanması ve “konsolide” ifadesinin de yasadan çıkarılması yönünde çalışmalar yapıldığını anlattı. Maviş, “Buna itirazımız nettir. Fakirleşmek, yoksullaşmak, yok olmak istemiyoruz. Enflasyonun reel rakamları varsa, reel kayıpları da mevcuttur” dedi.

Burak Maviş, yeni vergi kuralları çerçevesinde tüm galerilerden “hatırı sayılır” vergi alındığını ifade ederek, sadece bir tane galeriden 14 milyon TL yerine vergi affı ile 4 milyon TL alındığını iddia etti. Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü'nün geri çekilmesine rağmen tüm maddelerde bunun uygulanmadığını ileri süren Maviş, seyrüsefer harcındaki artışa da dikkat çekti.

Sendikaların basın toplantısında daha sonra Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan, hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu. Atan, ilk olarak sendikaların 26 ve 27 Aralık’ta düzenlediği grev ve eylemlere katılan tüm üyelere, halka ve destek veren herkese teşekkür etti.

Açıklamaların sonrasında basın mensuplarının soruları da yanıtlandı.

Bir soru üzerine KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Bizim tavrımız nettir. Tasarı geri çekilecek” diyerek, konsolide devam edip, altı ayda bir hayat pahalılığının maaşlara uygulanması gerektiğini söyledi. Maviş, “Atacağınız taş, ürküteceğiniz kuşa değmez” diye konuştu.

“Bugüne kadar hükümet kanadından sizinle herhangi bir iletişim oldu mu?” sorusuna karşılık KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Henüz yok, bizimle bağlantıya geçilmedi” yanıtını verdi.

Toplantıya hangi sendikalar katıldı?

Basın toplantısına katılan ve destek veren örgütler şöyle:

KTÖS, KTAMS, KİEF, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, BES, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAY-SEN, BÜRO-İŞ, EL-SEN, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, HAKSEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ, TÜRK-SEN, HTKS, KES, AS-SEN, ADA-SEN, MAĞUSA GENEL İŞ, TES, BASS, TEL-SEN.