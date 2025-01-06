‘Anahtar bize’ diyorlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 17 Aralık tarihinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın geliştirilmesi konusunun ele alındığı, anlaşmanın düzeyinin yükseltilmesinin ise sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” onayına bağlı olduğu iddia edildi.

Kathimerini gazetesi “Gümrük Birliği’nin Düzeyinin Yükseltilmesi İçin Gelinlik Provası – AB-Türkiye Temel Atmaya Çalışıyor ve Lefkoşa Kıbrıs Sorununda Faaliyet Bekliyor” başlıklı yorum haberinde, aralık ayında Ankara’yı ziyaret eden AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye yönelik bazı açılımlara onay verdiğini,belirtti. Gazete; Leyen ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede ise Gümrük Birliği Anlaşması'nın düzeyinin yükseltilmesi konusunun gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, AB’den bir kaynağa dayandırarak verdi haberinde, Erdoğan’ın Leyen’le görüşmesinde, Gümrük Birliği Anlaşması'nın yükseltilmesi çalışmalarının hızlandırılmasını talep ettiği iddiasında bulunurken, AB ile Türkiye’ye büyük ekonomik katkılar sağlayacak bu yükseltmenin önünde bazı pratik engeller bulunduğu, bunların aşılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Rum hükümetinin ise, tüm bu gelişmelere karşın, anlaşmanın düzeyinin yükseltilmesinin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayı olmadan mümkün olamayacağını” düşündüğünü belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın, limanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kullanıma açmayan Türkiye’ye, Gümrük Birliği Anlaşması konusunda şartlar koşmasının doğru olabileceği yorumunda da bulundu.

