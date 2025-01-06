Yargı süreci başlıyor

Halkın partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ‘Sahte Diploma’ konusunda yargı sürecinin bugün başlayacağını, ayrıca kendilerinin bir adım daha atacağını belirtti.

Özersay dün gece sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugüne kadar SAHTE DİPLOMA VEREN isimlerin kaza mahkemesinde yargılanmaları başlamış ve davalar AĞIR CEZAYA aktarılmıştı ancak SAHTE DİPLOMA ALAN isimler sadece yargıç önüne çıkarılıp soruşturmanın tamamlanması için serbest kalmıştı.

Güzelyurt kaza mahkemesinde SAHTE DİPLOMA ALAN bir kişiyle ilgili olarak tamamlanan soruşturma çerçevesinde İLK KEZ YARGILAMA BAŞLIYOR. İşlediği iddia edilen suçların niteliğine bakıldığında bu davanın da sahte diploma verenlerin davaları gibi ağır cezaya aktarılması çok muhtemel ancak tabi ki kararı mahkemelerimiz verecek.

Kuşkusuz yakından takip edeceğiz çünkü bu bir İLK ve diğer SAHTE DİPLOMA alanların davaları için de bir nevi EMSAL OLACAK. Kuşkusuz her davanın kendine has nitelikleri olacak ve sonuç farklılaşabilecek ancak itham edilen suçların Ceza Yasasının hangi maddelerine dayalı olarak yapılacağını özellikle takip etmek gerek.

Sahte diploma alan ve dokunulmazlığı olduğu için henüz mahkeme önüne çıkarılmamış olan milletvekilinin poliste tamamlanan dosyasının artık Başsavcılık aracılığıyla Meclis’e gönderilmesi gerekiyor. Bunun için de bir adım daha atacağız.”