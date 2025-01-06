Korku verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kıskançlık krizine girdiği ileri sürülen Muhammed Adem Akbuğa, sevgilisini önce darp etti, ardından boğazını sıkarak, “Seni öldüreceğim” dedi. Genç kadına cinsel saldırıda da bulunan Akbuğa, şikayet üzerine gözaltına alınarak dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Begüm Bektaş, zanlının 2 ile 4 Ocak 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da, Küçük Kaymaklı’daki ikametgahı içerisinde kendisini aldattığı gerekçesiyle kız arkadaşının saçlarını çekip sağ gözüne ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra kız arkadaşının boğazını sıkarak adı edilene hitaben “Seni öldürmeye karar verdim, seni öldüreceğim” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye açıkladı.

Rızası olmadan cinsel saldırı…

Polis zanlının konu darp ve tehdit olayının akabinde, cinsel davranışla kız arkadaşının rızası olmaksızın erkeklik organına dokunmasını sağlamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunun muhtelif yerlerinde ekimozlar olduğu yönünde bir rapor temin edildiğini bildirdi. Polis, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı iddiaların asılsız olduğunu müşteki ile birlikte yaşayan zanlının bu iddia edilen fiilleri gerçekleştirmediğini, bahsedilen tarihlerde müştekinin zanlının çalıştığı yere gittiğini ve orada bir şey yokmuş gibi davrandığını bunların da temin edilecek kamera görüntülerinde görüleceğini iddia etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

